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Мышь Оклик 202MW черный (2070314) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 202MW черный (2070314)

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Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 1
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 2
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 3
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 4
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 5
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 6
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 7
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 8
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 9
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 10
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 11
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 12
Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 1
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 2
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 3
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 4
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 5
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 6
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 7
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 8
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 9
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 10
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 11
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 12
  • Мышь Оклик 202MW черный (2070314) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727546
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Оклик 202MW черный (2070314)

Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым необходима надежная беспроводная мышь для повседневного использования. Благодаря радиоканальной технологии, она обеспечивает уверенное соединение на расстоянии до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной и гибкой. Черный цвет придает устройству стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий процесс. Эта мышь рассчитана на использование как правой, так и левой рукой, что делает её удобной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она гарантирует точное и плавное управление курсором на экране, что особенно важно для пользователей, работающих с текстами, таблицами или изображениями. Мышь подключается по радиоканалу и питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены источника питания. С легким весом в 52 грамма, она становится идеальным спутником для тех, кто часто работает в разъездах или предпочитает минималистичный подход к выбору аксессуаров. Бренд Oklick славится надежностью и качеством своей продукции, поэтому эта мышь станет отличным выбором для всех, кто ищет эффективное и долговечное устройство для повседневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 202MW черный (2070314)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это универсальное решение для пользователей, которым необходима надежная беспроводная мышь для повседневного использования. Благодаря радиоканальной технологии, она обеспечивает уверенное соединение на расстоянии до 10 метров, что делает работу за компьютером еще более комфортной и гибкой. Черный цвет придает устройству стильный и современный вид, который отлично впишется в любой рабочий процесс. Эта мышь рассчитана на использование как правой, так и левой рукой, что делает её удобной для любого пользователя. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, она гарантирует точное и плавное управление курсором на экране, что особенно важно для пользователей, работающих с текстами, таблицами или изображениями. Мышь подключается по радиоканалу и питается от одной батареи типа АА, что обеспечивает долгий срок работы без необходимости частой замены источника питания. С легким весом в 52 грамма, она становится идеальным спутником для тех, кто часто работает в разъездах или предпочитает минималистичный подход к выбору аксессуаров. Бренд Oklick славится надежностью и качеством своей продукции, поэтому эта мышь станет отличным выбором для всех, кто ищет эффективное и долговечное устройство для повседневного использования.
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Отзывы


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