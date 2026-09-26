Мышь Defender Patch MS-759 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Defender Patch MS-759 черный
Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 вполне подходит для повседневного использования при работе на офисном или домашнем компьютере. У нее достаточно эргономичный и лаконичный дизайн, обеспечивающий максимум комфорта во время эксплуатации. Причем симметричная форма мыши позволяет пользоваться ей и правшам, и левшам. Матовый пластик, из которого мышь изготовлена, создает хорошее сцепление с рукой, и даже в жару будет удобно удерживать мышку и работать ей. Компактная мышь проводная Defender Patch MS-759 оборудована оптическим светодиодным сенсором, благодаря которому указатель на экране монитора будет двигаться очень точно. Сенсор обладает разрешением 1000 dpi, чего вполне достаточно для качественной работы с текстовыми и графическими программами. Для управления используются 2 кнопки и одно колесо прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что важно при совершении определенных действий мышью (например, двойной клик).
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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