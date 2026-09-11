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Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный

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Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 1
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 2
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 3
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 4
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 5
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 6
Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 1
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 2
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 3
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 4
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 5
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 6
  • Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
300 руб.  500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55867
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
77

Описание товара Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный

Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Ее минималистичный дизайн выполнен в элегантных красно-черных тонах, что добавляет современный штрих к вашему рабочему месту. Легкий вес в 49 г обеспечивает удобство и легкость движения, позволяя не испытывать усталости даже после долгих рабочих или игровых сессий. Мышь оборудована высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движения. Длина провода составляет 1.2 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного использования на любом столе. Особенная удобная функция этой модели — универсальный хват, подходящий как для правой, так и для левой руки, что делает мышь Oklick отличным выбором для всех пользователей, независимо от их доминирующей руки. Это надежное и доступное устройство станет верным помощником в ежедневной работе или учебе благодаря качественной сборке и функциональности.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Компьютерная мышь Oklick 115S черный/красный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
красный, черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с ПК. Ее минималистичный дизайн выполнен в элегантных красно-черных тонах, что добавляет современный штрих к вашему рабочему месту. Легкий вес в 49 г обеспечивает удобство и легкость движения, позволяя не испытывать усталости даже после долгих рабочих или игровых сессий. Мышь оборудована высококачественным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движения. Длина провода составляет 1.2 метра, предоставляя достаточно свободы для комфортного использования на любом столе. Особенная удобная функция этой модели — универсальный хват, подходящий как для правой, так и для левой руки, что делает мышь Oklick отличным выбором для всех пользователей, независимо от их доминирующей руки. Это надежное и доступное устройство станет верным помощником в ежедневной работе или учебе благодаря качественной сборке и функциональности.


Теги товара: Для левшей
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