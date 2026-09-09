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Мышь Oklick 275M черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 275M черный

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Мышь Oklick 275M черный - фото 2
Мышь Oklick 275M черный - фото 3
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Мышь Oklick 275M черный - фото 5
Мышь Oklick 275M черный - фото 6
Мышь Oklick 275M черный - фото 7
Мышь Oklick 275M черный - фото 8
Мышь Oklick 275M черный - фото 9
Мышь Oklick 275M черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 1
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 2
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 3
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 4
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 5
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 6
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 7
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 8
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 9
  • Мышь Oklick 275M черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
320 руб.  590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256159
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70x35x115 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
102

Описание товара Мышь Oklick 275M черный

Мышь Oklick — идеальный аксессуар для вашего персонального компьютера. Эта универсальная мышь создана для обеспечения надежности и точности в повседневных задачах. С оптическим сенсором, разрешением 1000 dpi, она легко справится как с офисной работой, так и с просмотром веб-страниц и другими повседневными задачами. Мышь имеет классический черный дизайн и подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальной для всех пользователей. Провод длиной 1.5 метра с подключением через USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, избавляя вас от задержек и необходимости в частой зарядке. С весом всего 85 грамм, она легка в обращении, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Мышь Oklick — это надежное решение для тех, кто ищет качественное и доступное устройство ввода для персонального компьютера.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 275M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
70x35x115 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick — идеальный аксессуар для вашего персонального компьютера. Эта универсальная мышь создана для обеспечения надежности и точности в повседневных задачах. С оптическим сенсором, разрешением 1000 dpi, она легко справится как с офисной работой, так и с просмотром веб-страниц и другими повседневными задачами. Мышь имеет классический черный дизайн и подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальной для всех пользователей. Провод длиной 1.5 метра с подключением через USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, избавляя вас от задержек и необходимости в частой зарядке. С весом всего 85 грамм, она легка в обращении, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Мышь Oklick — это надежное решение для тех, кто ищет качественное и доступное устройство ввода для персонального компьютера.


Теги товара: Для левшей
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Отзывы


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