Мышь Oklick 275M черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 275M черный
Мышь Oklick — идеальный аксессуар для вашего персонального компьютера. Эта универсальная мышь создана для обеспечения надежности и точности в повседневных задачах. С оптическим сенсором, разрешением 1000 dpi, она легко справится как с офисной работой, так и с просмотром веб-страниц и другими повседневными задачами. Мышь имеет классический черный дизайн и подходит для использования как правой, так и левой рукой, что делает ее универсальной для всех пользователей. Провод длиной 1.5 метра с подключением через USB Type-A обеспечивает стабильное и быстрое соединение, избавляя вас от задержек и необходимости в частой зарядке. С весом всего 85 грамм, она легка в обращении, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. Мышь Oklick — это надежное решение для тех, кто ищет качественное и доступное устройство ввода для персонального компьютера.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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