Мышь Oklick 115S Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 115S Black USB
Для удобства работы с компьютером создана мышь проводная Oklick 115S в компактном черном корпусе. Она оснащена тремя кнопками и адаптирована для использования любой рукой. Для мыши не требуется специального покрытия: благодаря небольшим ножкам легкость скольжения наблюдается на различных поверхностях. Компактность этого аксессуара позволяет брать его всюду с собой.Светодиодная мышь Oklick 115S оборудована высокоточным датчиком с разрешением 1000 dpi. Подключение к головному устройству этот манипулятор осуществляет посредством USB. Удобству перемещения мыши способствует кабель длиной 1.2 м. Аксессуар с размерами 52х33х93 мм отличается приемлемой ценой.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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