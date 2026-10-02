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Мышь Gembird MOP-425 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gembird MOP-425 Black

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Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 1
Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 2
Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 1
  • Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 2
  • Мышь Gembird MOP-425 Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
330 руб.  590 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 412174
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Gembird MOP-425 Black
330 руб. -44%
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
46х44х30
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Gembird MOP-425 Black

Полноразмерная проводная мышь с оптическим сенсором чувствительностью 1000 DPI. Модель имеет 2 кнопки и колесо прокрутки с функцией нажатия. Благодаря симметричному дизайну мышкой можно управлять как правой, так и левой рукой. Подключается к USB порту ноутбука или компьютера, длина кабеля 1,8 м. Корпус имеет эргономичную форму, выполнен из приятного на ощупь пластика.

Отзывы о товаре Мышь Gembird MOP-425 Black




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Мышь
Описание
Полноразмерная проводная мышь с оптическим сенсором чувствительностью 1000 DPI. Модель имеет 2 кнопки и колесо прокрутки с функцией нажатия. Благодаря симметричному дизайну мышкой можно управлять как правой, так и левой рукой. Подключается к USB порту ноутбука или компьютера, длина кабеля 1,8 м. Корпус имеет эргономичную форму, выполнен из приятного на ощупь пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gembird MOP-425 Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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