Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
Мышь Acer представляет собой идеальное сочетание функциональности и современного дизайна. Эта беспроводная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное перемещение курсора на экране. Благодаря интерфейсу радиоканала, мышь гарантирует надежное подключение к вашему устройству без лишних проводов, а радиус действия беспроводной связи до 10 метров дает свободу перемещения в пространстве, не беспокоясь о потере сигнала. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное использование в течение долгих часов, а стильный внешний вид станет отличным дополнением к вашему рабочему столу. Мышь Acer идеально подходит как для повседневного использования, так и для более интенсивных задач, обеспечивая стабильную производительность и удобство работы.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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