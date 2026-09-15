Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR134 Grey ZL.MCEEE.01H
Мышь Acer — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования с ПК. Эта беспроводная мышь обладает легким весом всего в 49 грамм, что обеспечивает комфорт при длительной работе. Она подключается к вашему компьютеру через интерфейс USB Type-A и работает на расстоянии до 10 метров, предоставляя свободу передвижения без запутывающихся проводов. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, мышь гарантирует точное и плавное перемещение курсора, что идеально подходит для работы с документами и повседневного серфинга в интернете. Благодаря симметричному дизайну, она подойдет как для правой, так и для левой руки, обеспечивая удобство для всех пользователей. Серый цвет корпуса придает мыши элегантный и универсальный вид, который гармонично дополнит любой рабочий стол. Питание мыши осуществляется от двух батареек AAA, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости в частой замене. Эта мышь от бренда Acer — надежный выбор для тех, кто ценит качество и удобство в использовании.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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