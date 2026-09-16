Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 1
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 2
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 3
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 4
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 5
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 6
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 7
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 8
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 1
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 2
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 3
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 4
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 5
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 6
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 7
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 8
  • Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
110 х 60 х 28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый

Мышь Acer — это современное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она сочетает в себе элегантный белый дизайн и высокую функциональность. Благодаря своему легкому весу всего в 55 грамм, мышь удобна в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что делает её идеальной для разнообразных задач, от офисной работы до простых игр. Благодаря универсальному симметричному дизайну она подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, а беспроводная связь с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться по комнате без каких-либо ограничений и путаницы в проводах. Мышь Acer — это надежный и стильный аксессуар, который станет незаменимым помощником в ежедневной работе за компьютером.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
110 х 60 х 28
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — это современное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она сочетает в себе элегантный белый дизайн и высокую функциональность. Благодаря своему легкому весу всего в 55 грамм, мышь удобна в использовании и не вызывает усталости даже при длительной работе. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает высокую точность и плавность движений курсора, что делает её идеальной для разнообразных задач, от офисной работы до простых игр. Благодаря универсальному симметричному дизайну она подходит как для правой, так и для левой руки, что делает её универсальным решением для всех пользователей. Подключение осуществляется через USB Type-A интерфейс, а беспроводная связь с радиусом действия до 10 метров позволяет свободно перемещаться по комнате без каких-либо ограничений и путаницы в проводах. Мышь Acer — это надежный и стильный аксессуар, который станет незаменимым помощником в ежедневной работе за компьютером.


Теги товара: Для левшей, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR138 (ZL.MCEEE.01L) белый - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...