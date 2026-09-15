Мышь Gembird MUSW-435
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%500 руб. 1 260 руб.
В наличии
Код товара: 654324
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб. -60%
1 260 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Gembird MUSW-435
Мышь беспроводная Gembird MUSW-435 благодаря лаконичному дизайну и простому функционалу подходит для работы за компьютером дома или в офисе. Устройство представлено в черном пластиковом корпусе. На такой матовой поверхности практически не заметны отпечатки пальцев, а загрязнения легко удаляются. Прибор Gembird MUSW-435 оснащен двумя бесшумными кнопками управления и колесом-кнопкой. Мышь быстро и точно реагирует на любые команды, радуя безотказной работой. Устройство со встроенным аккумулятором подключается к ПК через USB-ресивер с дальностью действия 10 м. Комплектация включает кабель для зарядки.
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Мышь беспроводная Gembird MUSW-435 благодаря лаконичному дизайну и простому функционалу подходит для работы за компьютером дома или в офисе. Устройство представлено в черном пластиковом корпусе. На такой матовой поверхности практически не заметны отпечатки пальцев, а загрязнения легко удаляются. Прибор Gembird MUSW-435 оснащен двумя бесшумными кнопками управления и колесом-кнопкой. Мышь быстро и точно реагирует на любые команды, радуя безотказной работой. Устройство со встроенным аккумулятором подключается к ПК через USB-ресивер с дальностью действия 10 м. Комплектация включает кабель для зарядки.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Gembird MUSW-435 - этот товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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