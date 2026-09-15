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Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992

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Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 1
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 2
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 3
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 4
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 5
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 6
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 7
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 8
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 9
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 10
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 11
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 12
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 1
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 2
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 3
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 4
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 5
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 6
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 7
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 8
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 9
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 10
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 11
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 12
  • Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
500 руб.  710 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992
500 руб. -30%
710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992

Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.

Отзывы о товаре Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Симметричная беспроводная мышь Defender Wave MM-995 с высокой чувствительностью и стильным корпусом. Надежная и простая в использовании, она идеально подходит для домашнего и офисного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Wave MM-995 Bronze 52992 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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