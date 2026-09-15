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Мышь A4Tech OP-530NU черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech OP-530NU черный

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Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 1
Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 2
Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 3
Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 4
Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-530NU черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
570 руб.  690 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499030
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь A4Tech OP-530NU черный
570 руб. -17%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
220

Описание товара Мышь A4Tech OP-530NU черный

Мышь с оптическим скроллом для сверхбыстрой прокрутки, благодаря которой повышается производительность. Колесо прокрутки позволяет пролистывать длинные документы и веб-страницы одним движением. Оцените улучшенную плавность управления курсором практически на любой поверхности. Контурный дизайн для большей поддержки и контроля.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-530NU черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь с оптическим скроллом для сверхбыстрой прокрутки, благодаря которой повышается производительность. Колесо прокрутки позволяет пролистывать длинные документы и веб-страницы одним движением. Оцените улучшенную плавность управления курсором практически на любой поверхности. Контурный дизайн для большей поддержки и контроля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь A4Tech OP-530NU черный - по цене 570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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