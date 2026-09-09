Мышь Oklick 675MW черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 675MW черный
Беспроводная мышь Oklick — это легкость и удобство использования каждый день. Весом всего 53 грамма, она идеально подходит для длительной работы за компьютером без нагрузки на запястье. Универсальный дизайн делает её подходящей как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортный хват для пользователей с любым предпочтением. Благодаря беспроводному подключению, мышь Oklick предлагает вам свободу передвижения. Радиус действия сигнала достигает 10 метров, что позволяет работать удаленно от компьютера без потери качества связи. Оптический сенсор обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что делает её подходящей для работы и повседневного использования. Элегантный черный цвет корпуса придаёт устройству современный и стильный вид, который гармонично впишется в любой интерьер. Это надежное устройство от бренда Oklick станет вашим незаменимым помощником в работе с ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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