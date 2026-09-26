Мышь A4Tech V-Track Padless OP-560NU Black USB
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%530 руб. 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 155723
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
350
Описание товара Мышь A4Tech V-Track Padless OP-560NU Black USB
Оптическая мышь A4Tech OP-560NU с проводным подключением к компьютеру через USB-интерфейс – эргономичный манипулятор для простых задач. Классический дизайн корпуса с закругленными краями отлично подойдет к любой компьютерной технике, а симметричная форма будет одинаково удобна для правшей и левшей. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi позволяет устройству работать на разных поверхностях. Мышь A4Tech OP-560NU имеет две клавиши и прорезиненное колесо прокрутки, используемое для пролистывания многостраничных документов.
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Оптическая мышь A4Tech OP-560NU с проводным подключением к компьютеру через USB-интерфейс – эргономичный манипулятор для простых задач. Классический дизайн корпуса с закругленными краями отлично подойдет к любой компьютерной технике, а симметричная форма будет одинаково удобна для правшей и левшей. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi позволяет устройству работать на разных поверхностях. Мышь A4Tech OP-560NU имеет две клавиши и прорезиненное колесо прокрутки, используемое для пролистывания многостраничных документов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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