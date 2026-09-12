Мышь Sven RX-270W SV-016234
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Sven RX-270W SV-016234
Мышь беспроводная Sven RX-270W станет хорошим приобретением для повседневной работы за компьютером. Это устройство, имеющее строгое черное оформление корпуса, гармонично дополнит собой и офисный, и домашний компьютерный "ансамбль". Благодаря эргономичной форме "грызун" комфортно лежит в руке любого размера, при этом пользоваться ею можно как правой, так и левой рукой. Благодаря матовому покрытию пластика на корпусе мыши незаметны отпечатки пальцев и различные загрязнения. Беспроводная мышь Sven RX-270W оснащена оптическим светодиодным датчиком для точного позиционирования и быстрого перемещения. Предусмотрены три режима работы сенсора с частотой 800 dpi, 1200 dpi и 1600 dpi. Оснащение мышки представлено четырьмя кнопками, одна из которых отвечает за переключение разрешения сенсора. Благодаря системе регулировки веса вы сможете отрегулировать вес компьютерного "грызуна" в зависимости от ваших предпочтений и удобства. За счет входящего в комплект USB-приемника с дальностью действия 10 метров ничто не будет ограничивать ваши движения в процессе работы с этим устройством.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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