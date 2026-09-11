Мышь Acer OMR307 Black ZL.MCECC.022
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654286
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
63.3x37.1x105.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х7
Вес, г.
130
Описание товара Мышь Acer OMR307 Black ZL.MCECC.022
Мышь Acer OMR307 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
63.3x37.1x105.9
Страна производитель
Китай
Мышь Acer OMR307 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Acer OMR307 Black ZL.MCECC.022 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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