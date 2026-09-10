Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый
Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она сочетает в себе элегантный белый дизайн и отличные технические характеристики, обеспечивающие комфортную работу и для правшей, и для левшей. Основные характеристики мыши включают проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длину кабеля, составляющую 1.5 метра, что обеспечивает достаточно свободы перемещения во время работы. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движения курсора, что особенно важно при выполнении задач, требующих высокой точности. Мышь весит всего 110 грамм, что делает ее достаточно легкой и удобной в использовании даже при длительных рабочих сессиях. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает надежную и четкую тактильную отдачу, что особенно важно для эффективного выполнения различных задач. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, поэтому эта мышь станет идеальным выбором для работы или развлечений на ПК. Независимо от того, нужны ли вам простые офисные решения или вы ищете надежного помощника в повседневных компьютерных задачах, данная мышь способна удовлетворить ваши потребности.
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Теги товара: Для левшей, Белые
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Теги товара: Для левшей, Белые
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