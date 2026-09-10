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Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый

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Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 2
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 3
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 4
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 5
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 6
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 7
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 8
Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
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  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 2
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 3
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 4
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 5
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 6
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 7
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 8
  • Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
530 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420418
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 35 x 108 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый

Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она сочетает в себе элегантный белый дизайн и отличные технические характеристики, обеспечивающие комфортную работу и для правшей, и для левшей. Основные характеристики мыши включают проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длину кабеля, составляющую 1.5 метра, что обеспечивает достаточно свободы перемещения во время работы. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движения курсора, что особенно важно при выполнении задач, требующих высокой точности. Мышь весит всего 110 грамм, что делает ее достаточно легкой и удобной в использовании даже при длительных рабочих сессиях. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает надежную и четкую тактильную отдачу, что особенно важно для эффективного выполнения различных задач. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, поэтому эта мышь станет идеальным выбором для работы или развлечений на ПК. Независимо от того, нужны ли вам простые офисные решения или вы ищете надежного помощника в повседневных компьютерных задачах, данная мышь способна удовлетворить ваши потребности.



Теги товара: Для левшей, Белые

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Fstyler FM12 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
64 x 35 x 108 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она сочетает в себе элегантный белый дизайн и отличные технические характеристики, обеспечивающие комфортную работу и для правшей, и для левшей. Основные характеристики мыши включают проводное подключение через интерфейс USB Type-A и длину кабеля, составляющую 1.5 метра, что обеспечивает достаточно свободы перемещения во время работы. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное отслеживание движения курсора, что особенно важно при выполнении задач, требующих высокой точности. Мышь весит всего 110 грамм, что делает ее достаточно легкой и удобной в использовании даже при длительных рабочих сессиях. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает надежную и четкую тактильную отдачу, что особенно важно для эффективного выполнения различных задач. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, поэтому эта мышь станет идеальным выбором для работы или развлечений на ПК. Независимо от того, нужны ли вам простые офисные решения или вы ищете надежного помощника в повседневных компьютерных задачах, данная мышь способна удовлетворить ваши потребности.


Теги товара: Для левшей, Белые
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Отзывы


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