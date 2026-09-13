Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный
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Характеристики
Описание товара Мышь Philips SPK7627B/60 Чёрный
Мышь PHILIPS — это стильное и надежное устройство, идеально подходящее для использования с персональным компьютером. Выполненная в классическом черном цвете, она легко впишется в любой рабочий интерьер. Беспроводное подключение на основе Bluetooth обеспечивает максимальную свободу действий с радиусом действия до 10 метров, позволяя вам комфортно располагаться за своим рабочим местом. С точки зрения эргономики, мышь разработана специально для правой руки, что способствует комфортному и естественному хвату даже при длительной работе. Оснащенная высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1600 dpi, мышь обеспечивает плавное и точное управление курсором, что особенно важно для выполнения различных задач — от работы с документами до редактирования графических материалов. Этот продукт от бренда Philips представляется надежным решением для пользователей, ценящих как высокую функциональность, так и эстетику в рабочих инструментах.
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Теги товара: С bluetooth
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
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