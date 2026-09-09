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Мышь Oklick 605SW Black USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 605SW Black USB

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Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 1
Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 2
Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 3
Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 4
Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 5
Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 1
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 2
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 3
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 4
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 5
  • Мышь Oklick 605SW Black USB - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
470 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 155625
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
103

Описание товара Мышь Oklick 605SW Black USB

Мышь беспроводная Oklick 605SW подключается к стационарным и мобильным компьютерам с помощью миниатюрного USB-ресивера. Радиус действия беспроводной связи, составляющий 10 м, достаточен для универсального применения манипулятора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Вы по достоинству оцените компактные размеры корпуса модели: ее габариты составляют 54x36x94 мм. Масса манипулятора минимальна: она равна лишь 49 г.Для питания мыши Oklick 605SW используется батарейка AAA. Элементы питания этого типа можно купить в любом населенном пункте: вы будете уверены в том, что сможете воспользоваться мышью везде, где пожелаете. Допускается эксплуатация аккумуляторов соответствующего типа.Корпус устройства симметричен. Благодаря этой особенности управлять мышью можно как правой, так и левой рукой. В комплект поставки манипулятора входит батарейка. Оптический сенсор, которым оснащена мышь Oklick 605SW, характеризуется разрешением, равным 1200 dpi.

Отзывы о товаре Мышь Oklick 605SW Black USB




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь беспроводная Oklick 605SW подключается к стационарным и мобильным компьютерам с помощью миниатюрного USB-ресивера. Радиус действия беспроводной связи, составляющий 10 м, достаточен для универсального применения манипулятора. Мышь очень надежна: ресурс ее кнопок составляет 3000000 нажатий. Вы по достоинству оцените компактные размеры корпуса модели: ее габариты составляют 54x36x94 мм. Масса манипулятора минимальна: она равна лишь 49 г.Для питания мыши Oklick 605SW используется батарейка AAA. Элементы питания этого типа можно купить в любом населенном пункте: вы будете уверены в том, что сможете воспользоваться мышью везде, где пожелаете. Допускается эксплуатация аккумуляторов соответствующего типа.Корпус устройства симметричен. Благодаря этой особенности управлять мышью можно как правой, так и левой рукой. В комплект поставки манипулятора входит батарейка. Оптический сенсор, которым оснащена мышь Oklick 605SW, характеризуется разрешением, равным 1200 dpi.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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