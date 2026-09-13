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Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный

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Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 1
Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 2
Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 3
Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 1
  • Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 2
  • Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 3
  • Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723498
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
130

Описание товара Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный

Мышь Philips – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, подходящее для комфортной работы с ПК. Эта проводная мышь разработана специально для правшей и обеспечивает точное позиционирование благодаря высококачественному оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi. Стильный черный корпус отлично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу без задержек и простоту в использовании - просто подключите устройство и готово. Недостающая информация о длине провода может быть важна для пользователей, которые планируют использовать мышь на большом расстоянии от компьютера. Мышь Philips подойдет для выполнения различных задач на ПК, будь то работа в офисе или домашнее использование. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват и предотвращает усталость даже при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.

Отзывы о товаре Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Philips – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, подходящее для комфортной работы с ПК. Эта проводная мышь разработана специально для правшей и обеспечивает точное позиционирование благодаря высококачественному оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi. Стильный черный корпус отлично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу без задержек и простоту в использовании - просто подключите устройство и готово. Недостающая информация о длине провода может быть важна для пользователей, которые планируют использовать мышь на большом расстоянии от компьютера. Мышь Philips подойдет для выполнения различных задач на ПК, будь то работа в офисе или домашнее использование. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват и предотвращает усталость даже при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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