Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный
Мышь Philips – это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, подходящее для комфортной работы с ПК. Эта проводная мышь разработана специально для правшей и обеспечивает точное позиционирование благодаря высококачественному оптическому сенсору с разрешением 1600 dpi. Стильный черный корпус отлично впишется в любую рабочую обстановку. Подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную работу без задержек и простоту в использовании - просто подключите устройство и готово. Недостающая информация о длине провода может быть важна для пользователей, которые планируют использовать мышь на большом расстоянии от компьютера. Мышь Philips подойдет для выполнения различных задач на ПК, будь то работа в офисе или домашнее использование. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват и предотвращает усталость даже при длительном использовании. Это надежное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением к вашему рабочему месту.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 красный
-
В наличииЦена 460 руб. 680 руб.115 руб. в СплитМышь Gembird MUSW-221-Y
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитМышь Sven RX-260W
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMW020 (ZL.MCEEE.004) черный
-
В наличииЦена 460 руб. 790 руб.115 руб. в СплитМышь A4Tech OP-330 черный
-
В наличииЦена 460 руб. 720 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMW122 черный (ZL.MCEEE.00V)
-
В наличииЦена 460 руб. 840 руб.115 руб. в СплитМышь Acer OMR132 Black-Blue ZL.MCEEE.01F
-
В наличииЦена 470 руб. 710 руб.118 руб. в СплитМышь Defender Accura MM-365 чёрный
-
В наличииЦена 470 руб. 690 руб.118 руб. в СплитМышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитМышь Acer OMR133 (ZL.MCEEE.01G) черный
-
В наличииЦена 480 руб. 970 руб.120 руб. в СплитМышь A4Tech OP-720 Black PS/2
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь проводная Philips SPK7327B/60 Чёрный