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Мышь Qumo Office M27 Universe купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Qumo Office M27 Universe

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Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 1
Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 2
Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 1
  • Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 2
  • Мышь Qumo Office M27 Universe - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
430 руб.  820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499094
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Qumo Office M27 Universe

Компьютерная мышь Universe выделяется на столе эффектным внешним видом. Полноцветный, строгий, стильный рисунок нанесен по технологии water printing на верхнюю панель мышки и украсит ваше рабочее место.

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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Компьютерная мышь Universe выделяется на столе эффектным внешним видом. Полноцветный, строгий, стильный рисунок нанесен по технологии water printing на верхнюю панель мышки и украсит ваше рабочее место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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