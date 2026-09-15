Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I
Мышь Acer – это элегантное и функциональное устройство, созданное для удобной работы с вашим ПК. Ее легкий вес, всего 49 г, делает использование максимально комфортным, а универсальный зеленый цвет придаёт стильный акцент вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное скольжение курсора, что способствует более продуктивной работе и развлечениям. Беспроводной интерфейс на радиоканале гарантирует стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, оставляя ваше рабочее пространство свободным от проводов. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей, вне зависимости от доминирующей руки. Эта мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгое время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь Acer – идеальное сочетание функциональности и стиля, заслуживающее внимания каждого, кто ценит комфорт и надежность в устройствах для ПК.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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