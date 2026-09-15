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Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I

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Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 1
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 2
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 3
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 4
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 5
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 6
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 7
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 8
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 9
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 10
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 1
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 2
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 3
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 4
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 5
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 6
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 7
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 8
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 9
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 10
  • Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
500 руб.  860 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I
500 руб. -42%
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Габариты (ШxВxД), мм
99 х 60 х 38.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I

Мышь Acer – это элегантное и функциональное устройство, созданное для удобной работы с вашим ПК. Ее легкий вес, всего 49 г, делает использование максимально комфортным, а универсальный зеленый цвет придаёт стильный акцент вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное скольжение курсора, что способствует более продуктивной работе и развлечениям. Беспроводной интерфейс на радиоканале гарантирует стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, оставляя ваше рабочее пространство свободным от проводов. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей, вне зависимости от доминирующей руки. Эта мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгое время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь Acer – идеальное сочетание функциональности и стиля, заслуживающее внимания каждого, кто ценит комфорт и надежность в устройствах для ПК.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
зеленый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
99 х 60 х 38.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это элегантное и функциональное устройство, созданное для удобной работы с вашим ПК. Ее легкий вес, всего 49 г, делает использование максимально комфортным, а универсальный зеленый цвет придаёт стильный акцент вашему рабочему месту. Оптический сенсор с разрешением 1000 dpi обеспечивает точное и плавное скольжение курсора, что способствует более продуктивной работе и развлечениям. Беспроводной интерфейс на радиоканале гарантирует стабильное подключение на расстоянии до 10 метров, оставляя ваше рабочее пространство свободным от проводов. Мышь подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее отличным выбором для всех пользователей, вне зависимости от доминирующей руки. Эта мышь питается от двух батареек типа ААА, что обеспечивает долгое время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь Acer – идеальное сочетание функциональности и стиля, заслуживающее внимания каждого, кто ценит комфорт и надежность в устройствах для ПК.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR135 Green ZL.MCEEE.01I – стоимость товара 500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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