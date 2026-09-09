Top.Mail.Ru
Мышь Oklick 505MW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Oklick 505MW черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Oklick 505MW черный - фото 1
Мышь Oklick 505MW черный - фото 2
Мышь Oklick 505MW черный - фото 3
Мышь Oklick 505MW черный - фото 4
Мышь Oklick 505MW черный - фото 5
Мышь Oklick 505MW черный - фото 6
Мышь Oklick 505MW черный - фото 7
Мышь Oklick 505MW черный - фото 8
Мышь Oklick 505MW черный - фото 9
Мышь Oklick 505MW черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 1
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 2
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 3
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 4
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 5
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 6
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 7
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 8
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 9
  • Мышь Oklick 505MW черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
470 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256088
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Габариты (ШxВxД), мм
62x35x95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
118

Описание товара Мышь Oklick 505MW черный

Мышь Oklick - это элегантное и универсальное устройство, предназначенное для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Она выполнена в стильном черном цвете и обладает симметричной формой, что делает её удобной для использования как правой, так и левой рукой. Весит мышь всего 51 г, что обеспечивает лёгкость и манёвренность при длительной работе за компьютером. Устройство подключается к ПК по радиоканалу, что обеспечивает высокую степень свободы передвижения в радиусе до 10 метров. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором, подходящее как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, обеспечивая долговечность работы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Oklick - это надёжный и стильный выбор для вашего ПК, который сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Oklick 505MW черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
2xAA
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
62x35x95
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick - это элегантное и универсальное устройство, предназначенное для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Она выполнена в стильном черном цвете и обладает симметричной формой, что делает её удобной для использования как правой, так и левой рукой. Весит мышь всего 51 г, что обеспечивает лёгкость и манёвренность при длительной работе за компьютером. Устройство подключается к ПК по радиоканалу, что обеспечивает высокую степень свободы передвижения в радиусе до 10 метров. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором, подходящее как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, обеспечивая долговечность работы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Oklick - это надёжный и стильный выбор для вашего ПК, который сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 505MW черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...