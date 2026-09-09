Мышь Oklick 505MW черный
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 505MW черный
Мышь Oklick - это элегантное и универсальное устройство, предназначенное для пользователей, ценящих комфорт и функциональность. Она выполнена в стильном черном цвете и обладает симметричной формой, что делает её удобной для использования как правой, так и левой рукой. Весит мышь всего 51 г, что обеспечивает лёгкость и манёвренность при длительной работе за компьютером. Устройство подключается к ПК по радиоканалу, что обеспечивает высокую степень свободы передвижения в радиусе до 10 метров. Мышь оснащена современным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что гарантирует точное и плавное управление курсором, подходящее как для повседневных задач, так и для более требовательных приложений. Питание осуществляется от двух батареек типа AA, обеспечивая долговечность работы устройства без необходимости частой замены элементов питания. Oklick - это надёжный и стильный выбор для вашего ПК, который сочетает в себе передовые технологии и эргономичный дизайн.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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