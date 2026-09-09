Мышь Oklick 615MW Black-Silver USB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Oklick 615MW Black-Silver USB
Мышь OKLICK 615MW Black/Silver оптимально подходит как для работы, так и для развлечений. Она быстро и точно откликается на манипуляции пользователя благодаря чувствительному сенсору с разрешением 1000 dpi. Управлять полноразмерной моделью можно посредством колеса прокрутки и двух больших клавиш с мягким ходом. Компактный USB-модуль отвечает за стабильную радиосвязь с головным устройством в радиусе до 10 м. Применение технологии Plug & Play исключает необходимость устанавливать дополнительные драйверы на ноутбук или компьютер. Две батарейки стандарта AAA обеспечивают автономное функционирование. Симметричная конфигурация корпуса позволяет комфортно пользоваться мышью обеими руками.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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