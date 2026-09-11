Мышь Acer OMR131 Black ZL.MCEEE.01E
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%520 руб. 780 руб.
В наличии
Код товара: 654276
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб. -33%
780 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 58 х 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
180
Описание товара Мышь Acer OMR131 Black ZL.MCEEE.01E
Беспроводная мышь Acer OMR131 имеет симметричный дизайн, что позволяет пользоваться этой мышкой одинаково комфортно как правой, так и левой рукой. Модель подключаются к компьютеру или ноутбуку через USB-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц и дальностью действия до 10 м. Беспроводная мышь Acer OMR131 имеет в своем распоряжении три кнопки с ресурсом до 3 млн нажатий, а также разрешение сенсора в 1000 DPI, что достаточно для выполнения большинства офисных задач.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xААА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
105 х 58 х 35
Страна производитель
Китай
Беспроводная мышь Acer OMR131 имеет симметричный дизайн, что позволяет пользоваться этой мышкой одинаково комфортно как правой, так и левой рукой. Модель подключаются к компьютеру или ноутбуку через USB-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц и дальностью действия до 10 м. Беспроводная мышь Acer OMR131 имеет в своем распоряжении три кнопки с ресурсом до 3 млн нажатий, а также разрешение сенсора в 1000 DPI, что достаточно для выполнения большинства офисных задач.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
Мышь Acer OMR131 Black ZL.MCEEE.01E - данный товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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