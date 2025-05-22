Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 397123
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
Мышь Acer OMR032 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Мышь Acer OMR032 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Достоинства:
Комментарий:
Привык к Acer, НО,через пару недель накрылась - стала отключаться каждые 2-30 минут, запускается после полного отключения и вновь повторяет... Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в хорошем состоянии. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрая, для работы в офисе самое то. не игровая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная шустрая мышь. Когда долго не используешь засыпает, но просыпается очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Мышка работает хорошо. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
качественная мышка, отлично реагирует
Достоинства:
Комментарий:
Мышь работает, отличная и удобная!
Достоинства:
Комментарий:
Удобная для мужской руки. Всё устроило
Достоинства:
Комментарий:
Дешёвая, но всё таки фирма. Брал до этого китайские по дешевле. Там сразу моросили колесики.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм. Работает отлично, уже пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз. Пока качество хорошее, везёт)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохая, без глюков, в руке удобна
Достоинства:
Комментарий:
идеальная, но жрет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим, сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, правда я отвыкла от щелчков и от батареек, но удобная и работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, батарейка в комплекте. Большевата, для маленькой руки, Мне подойдёт. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Для ноута самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Классный, удобный, лёгкий, надежный
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю четвёртую мышку , все мышки отлично работают . Советую .
Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
Достоинства:
Комментарий:
Привык к Acer, НО,через пару недель накрылась - стала отключаться каждые 2-30 минут, запускается после полного отключения и вновь повторяет... Имейте ввиду!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в хорошем состоянии. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрая, для работы в офисе самое то. не игровая
Достоинства:
Комментарий:
Отличная шустрая мышь. Когда долго не используешь засыпает, но просыпается очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая. Мышка работает хорошо. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
качественная мышка, отлично реагирует
Достоинства:
Комментарий:
Мышь работает, отличная и удобная!
Достоинства:
Комментарий:
Удобная для мужской руки. Всё устроило
Достоинства:
Комментарий:
Дешёвая, но всё таки фирма. Брал до этого китайские по дешевле. Там сразу моросили колесики.
Достоинства:
Комментарий:
Всё норм. Работает отлично, уже пол года.
Достоинства:
Комментарий:
Беру не первый раз. Пока качество хорошее, везёт)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Вроде неплохая, без глюков, в руке удобна
Достоинства:
Комментарий:
идеальная, но жрет батарейки
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим, сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, правда я отвыкла от щелчков и от батареек, но удобная и работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Нормально, батарейка в комплекте. Большевата, для маленькой руки, Мне подойдёт. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка. Для ноута самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Классный, удобный, лёгкий, надежный
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю четвёртую мышку , все мышки отлично работают . Советую .