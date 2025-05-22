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Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный

20 Отзывы
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Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 1
Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 2
Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 1
  • Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 2
  • Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 397123
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный
460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный

Мышь Acer OMR032 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Привык к Acer, НО,через пару недель накрылась - стала отключаться каждые 2-30 минут, запускается после полного отключения и вновь повторяет... Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Тим

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в хорошем состоянии. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Аида К.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрая, для работы в офисе самое то. не игровая
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная шустрая мышь. Когда долго не используешь засыпает, но просыпается очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Мышка работает хорошо. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
качественная мышка, отлично реагирует
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь работает, отличная и удобная!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная для мужской руки. Всё устроило
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Анатолий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дешёвая, но всё таки фирма. Брал до этого китайские по дешевле. Там сразу моросили колесики.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм. Работает отлично, уже пол года.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз. Пока качество хорошее, везёт)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохая, без глюков, в руке удобна
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
идеальная, но жрет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим, сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, правда я отвыкла от щелчков и от батареек, но удобная и работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, батарейка в комплекте. Большевата, для маленькой руки, Мне подойдёт. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Для ноута самое то.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, удобный, лёгкий, надежный
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю четвёртую мышку , все мышки отлично работают . Советую .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Источник питания мыши
1xААА
Габариты (ШxВxД), мм
111х72х39
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer OMR032 сочетает в себе удобство беспроводного подключения и комфорт при длительной работе. Встроенный чип обеспечивает большую дистанцию и более стабильное соединение. Мышь имеет симметричную форму, подходит как для правшей, так и для левшей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Привык к Acer, НО,через пару недель накрылась - стала отключаться каждые 2-30 минут, запускается после полного отключения и вновь повторяет... Имейте ввиду!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Тим

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в хорошем состоянии. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Аида К.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрая, для работы в офисе самое то. не игровая
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная шустрая мышь. Когда долго не используешь засыпает, но просыпается очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Мышка работает хорошо. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
качественная мышка, отлично реагирует
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь работает, отличная и удобная!
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная для мужской руки. Всё устроило
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Анатолий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Дешёвая, но всё таки фирма. Брал до этого китайские по дешевле. Там сразу моросили колесики.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Оксана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм. Работает отлично, уже пол года.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз. Пока качество хорошее, везёт)
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде неплохая, без глюков, в руке удобна
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
идеальная, но жрет батарейки
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим, сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Мария А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, правда я отвыкла от щелчков и от батареек, но удобная и работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально, батарейка в комплекте. Большевата, для маленькой руки, Мне подойдёт. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышка. Для ноута самое то.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, удобный, лёгкий, надежный
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю четвёртую мышку , все мышки отлично работают . Советую .


Мышь Acer OMR032 (ZL.MCEEE.009) черный/красный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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