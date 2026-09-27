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Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)

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Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 1
Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 2
Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 3
Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 1
  • Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 2
  • Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 3
  • Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
470 руб.  690 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)
470 руб. -32%
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)

Стильная беспроводная мышка, удобна для работы любой рукой. В данной модели используется технология бесшумного клика. Благодаря тефлоновым ножкам и высокоточному сенсору PIXAR использование мышки становится максимально удобным и эффективным.

Отзывы о товаре Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Стильная беспроводная мышка, удобна для работы любой рукой. В данной модели используется технология бесшумного клика. Благодаря тефлоновым ножкам и высокоточному сенсору PIXAR использование мышки становится максимально удобным и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender AURIS MB-027 BLACK (52027) - по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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