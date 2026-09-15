Мышь Defender Optical GM-933 (52933)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%580 руб. 770 руб.
В наличии
Код товара: 505772
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб. -25%
770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Мышь Defender Optical GM-933 (52933)
Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. 5 программируемых кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Плетеная структура кабеля. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
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Программное обеспечение Defender Game Center. Редактор макросов. Эмуляция клавиш клавиатуры. Переливающаяся подсветка. 5 программируемых кнопок. 2 дополнительные боковые кнопки. Плетеная структура кабеля. Позолоченный USB-коннектор. Ферритовый фильтр помех. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Коврик в комплекте. Размер коврика: 220 х 180 х 3 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Купить Мышь Defender Optical GM-933 (52933) - по цене 580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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