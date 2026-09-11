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Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533)

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Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 1
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 2
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 3
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 4
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 5
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 6
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 7
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 8
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 9
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 10
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 11
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 12
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 13
Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 1
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 2
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 3
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 4
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 5
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 6
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 7
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 8
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 9
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 10
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 11
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 12
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 13
  • Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540538
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
66х39х122
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533)

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов. Прорезиненное колесо прокрутки. Изменение чувствительности сенсора кнопкой. Поддержка разрешений 1200/1600/2400/3200 dpi. Максимальная скорость: 0.76 метр/сек

Отзывы о товаре Мышь Oklick GMNG 723GM черный (1533533)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
66х39х122
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов. Прорезиненное колесо прокрутки. Изменение чувствительности сенсора кнопкой. Поддержка разрешений 1200/1600/2400/3200 dpi. Максимальная скорость: 0.76 метр/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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