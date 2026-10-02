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Мышь Logitech M100 белая (910-005007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M100 белая (910-005007)

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Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 8
Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
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  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 2
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  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 4
  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 5
  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 6
  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 7
  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 8
  • Мышь Logitech M100 белая (910-005007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640458
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.56

Описание товара Мышь Logitech M100 белая (910-005007)

Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 белая (910-005007)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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