Мышь Logitech M100 белая (910-005007)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640458
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.56
Описание товара Мышь Logitech M100 белая (910-005007)
Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.
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Мышь проводная Logitech M100 – надежный контроллер для работы за компьютером с немарким черным дизайном. Симметричная конструкция сохраняет удобство удержания любой рукой. Матовый пластик не скользит, маскирует отпечатки пальцев и подобные загрязнения. Logitech M100 оснащена 3 стандартными кнопками управления и колесом прокрутки. Работа датчика с разрешением 1000 dpi обеспечивает оптимальную скорость движения курсора. Подключение через USB-кабель длиной 1.8 м не требует зарядки или замены элементов питания.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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