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Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692)

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Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 1
Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 2
Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Общее количество кнопок
2
  • Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 1
  • Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 2
  • Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727431
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.5
Размеры в упаковке, см
16х8х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692)

Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692)



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Общее количество кнопок
2
Длина провода, м
1.5
Описание
Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692)


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь SVEN RX-110 USB чёрная (SV-016692) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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