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Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514)

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Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 1
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 2
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 3
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 4
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 5
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 6
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 7
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 8
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 9
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 1
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 2
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 3
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 4
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 5
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 6
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 7
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 8
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 9
  • Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730072
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x133x73
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514)

Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 [52514] отличается продуманным исполнением корпуса, который удобен для захвата правой рукой. Задействованный при создании матовый пластик устойчив к накапливанию загрязнений и появлению пыли. Синхронизация аксессуара осуществляется через подключение радиоканала к разъему USB Type-A. Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 [52514] работает от аккумулятора. Энергии достаточно для 240 ч использования. Оптический светодиодный сенсор выступает гарантом маневренного управления и точности в процессе наведения курсора. Программируемые кнопки в количестве 5 штук откроют доступ к игровым действиям. Колесико прокрутки сделает удобной навигацию по Сети и просмотр материалов.

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 black (52514)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
41x133x73
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 [52514] отличается продуманным исполнением корпуса, который удобен для захвата правой рукой. Задействованный при создании матовый пластик устойчив к накапливанию загрязнений и появлению пыли. Синхронизация аксессуара осуществляется через подключение радиоканала к разъему USB Type-A. Мышь беспроводная Defender Glory GM-514 [52514] работает от аккумулятора. Энергии достаточно для 240 ч использования. Оптический светодиодный сенсор выступает гарантом маневренного управления и точности в процессе наведения курсора. Программируемые кнопки в количестве 5 штук откроют доступ к игровым действиям. Колесико прокрутки сделает удобной навигацию по Сети и просмотр материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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