Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 654282
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65.8x35.7x105.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
150
Описание товара Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R
Мышь Acer OMR300 - это беспроводное устройство, которое обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Она подключается к компьютеру через USB-ресивер, что позволяет легко и быстро установить ее на рабочем месте. Мышь Acer OMR300 имеет оптический светодиодный сенсор с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Частота опроса составляет 2400 Гц, что гарантирует быструю и стабильную работу. Мышь имеет 6 клавиш, включая колесо прокрутки, что делает ее удобной для работы с различными приложениями и документами. Дизайн мыши разработан специально для правой и левой руки, что обеспечивает комфортное использование.
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Бренд
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65.8x35.7x105.8
Страна производитель
Китай
Мышь Acer OMR300 - это беспроводное устройство, которое обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Она подключается к компьютеру через USB-ресивер, что позволяет легко и быстро установить ее на рабочем месте. Мышь Acer OMR300 имеет оптический светодиодный сенсор с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Частота опроса составляет 2400 Гц, что гарантирует быструю и стабильную работу. Мышь имеет 6 клавиш, включая колесо прокрутки, что делает ее удобной для работы с различными приложениями и документами. Дизайн мыши разработан специально для правой и левой руки, что обеспечивает комфортное использование.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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