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Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R

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Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 1
Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 2
Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 1
  • Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 2
  • Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654282
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65.8x35.7x105.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R

Мышь Acer OMR300 - это беспроводное устройство, которое обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Она подключается к компьютеру через USB-ресивер, что позволяет легко и быстро установить ее на рабочем месте. Мышь Acer OMR300 имеет оптический светодиодный сенсор с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Частота опроса составляет 2400 Гц, что гарантирует быструю и стабильную работу. Мышь имеет 6 клавиш, включая колесо прокрутки, что делает ее удобной для работы с различными приложениями и документами. Дизайн мыши разработан специально для правой и левой руки, что обеспечивает комфортное использование.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
65.8x35.7x105.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer OMR300 - это беспроводное устройство, которое обеспечивает удобство и комфорт в использовании. Она подключается к компьютеру через USB-ресивер, что позволяет легко и быстро установить ее на рабочем месте. Мышь Acer OMR300 имеет оптический светодиодный сенсор с разрешением 1600 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора. Частота опроса составляет 2400 Гц, что гарантирует быструю и стабильную работу. Мышь имеет 6 клавиш, включая колесо прокрутки, что делает ее удобной для работы с различными приложениями и документами. Дизайн мыши разработан специально для правой и левой руки, что обеспечивает комфортное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR300 Black ZL.MCECC.01R - стоимость товара 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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