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Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB

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Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 2
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 3
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Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 5
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 6
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 7
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 8
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 1
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 2
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 3
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 4
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 5
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 6
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 7
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 8
  • Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
500 руб.  1 140 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB
500 руб. -56%
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
140

Описание товара Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB

Отличительными чертами этого устройства являются стильный дизайн и динамическая семицветная светодиодная подсветка корпуса, что делает его прекрасным выбором при использовании на рабочем месте заядлого геймера. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над перемещениями устройства. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку в любой момент. Для этого вам не нужно выключать компьютер или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках.

Отзывы о товаре Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NAKATOMI
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x130
Страна производитель
Китай
Описание
Отличительными чертами этого устройства являются стильный дизайн и динамическая семицветная светодиодная подсветка корпуса, что делает его прекрасным выбором при использовании на рабочем месте заядлого геймера. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над перемещениями устройства. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку в любой момент. Для этого вам не нужно выключать компьютер или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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