Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%500 руб. 1 140 руб.
В наличии
Код товара: 301486
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
500 руб. -56%
1 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
140
Описание товара Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB
Отличительными чертами этого устройства являются стильный дизайн и динамическая семицветная светодиодная подсветка корпуса, что делает его прекрасным выбором при использовании на рабочем месте заядлого геймера. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над перемещениями устройства. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку в любой момент. Для этого вам не нужно выключать компьютер или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.7
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x130
Страна производитель
Китай
Отличительными чертами этого устройства являются стильный дизайн и динамическая семицветная светодиодная подсветка корпуса, что делает его прекрасным выбором при использовании на рабочем месте заядлого геймера. Нескользящее покрытие корпуса мышки обеспечивает точный контроль над перемещениями устройства. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку в любой момент. Для этого вам не нужно выключать компьютер или перезагружать операционную систему, нет необходимости в каких-либо дополнительных настройках.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, игровые Logitech
Мышь NAKATOMI MROG-15UR USB - данный товар вы можете купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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