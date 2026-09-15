Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)
Мышь Acer предлагает удобное и надежное решение для пользователей ПК, предпочитающих проводные аксессуары. Отличаясь классическим черным цветом и эргономичным дизайном для правой руки, эта мышь станет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. С весом всего 82 грамма устройство легко перемещается по поверхности, обеспечивая комфортное использование даже при длительной работе. Кабель длиной 1.5 метра с интерфейсом подключения USB Type-A предоставляет достаточно свободы для оптимальной настройки рабочего пространства. Эта модель обладает оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное слежение за движениями курсора. Благодаря проводному подключению мышь гарантирует стабильность сигнала и мгновенный отклик, необходимый для продуктивной работы. Отлично подходящая для различных задач, она станет надежным помощником дома и в офисе. Как и другие продукты бренда Acer, эта мышь сочетает в себе качество исполнения и практичность, делая ее незаменимым элементом вашего рабочего места.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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