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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)

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Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 1
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 2
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 3
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 4
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 5
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 6
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 7
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 8
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 9
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 10
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 11
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 12
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 13
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 14
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 15
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 16
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 1
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 2
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 3
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 4
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 5
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 6
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 7
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 8
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 9
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 10
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 11
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 12
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 13
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 14
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 15
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 16
  • Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
640 руб.  870 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)
640 руб. -26%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
108.2 х 77.1 х 41.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х10
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)

Мышь Acer предлагает удобное и надежное решение для пользователей ПК, предпочитающих проводные аксессуары. Отличаясь классическим черным цветом и эргономичным дизайном для правой руки, эта мышь станет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. С весом всего 82 грамма устройство легко перемещается по поверхности, обеспечивая комфортное использование даже при длительной работе. Кабель длиной 1.5 метра с интерфейсом подключения USB Type-A предоставляет достаточно свободы для оптимальной настройки рабочего пространства. Эта модель обладает оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное слежение за движениями курсора. Благодаря проводному подключению мышь гарантирует стабильность сигнала и мгновенный отклик, необходимый для продуктивной работы. Отлично подходящая для различных задач, она станет надежным помощником дома и в офисе. Как и другие продукты бренда Acer, эта мышь сочетает в себе качество исполнения и практичность, делая ее незаменимым элементом вашего рабочего места.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Источник питания мыши
по проводу
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
108.2 х 77.1 х 41.2
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer предлагает удобное и надежное решение для пользователей ПК, предпочитающих проводные аксессуары. Отличаясь классическим черным цветом и эргономичным дизайном для правой руки, эта мышь станет идеальным выбором для повседневной работы и развлечений. С весом всего 82 грамма устройство легко перемещается по поверхности, обеспечивая комфортное использование даже при длительной работе. Кабель длиной 1.5 метра с интерфейсом подключения USB Type-A предоставляет достаточно свободы для оптимальной настройки рабочего пространства. Эта модель обладает оптическим сенсором с разрешением 2000 dpi, что обеспечивает плавное и точное слежение за движениями курсора. Благодаря проводному подключению мышь гарантирует стабильность сигнала и мгновенный отклик, необходимый для продуктивной работы. Отлично подходящая для различных задач, она станет надежным помощником дома и в офисе. Как и другие продукты бренда Acer, эта мышь сочетает в себе качество исполнения и практичность, делая ее незаменимым элементом вашего рабочего места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW120 черный (ZL.MCEEE.00H) - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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