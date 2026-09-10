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Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный

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Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 1
Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 2
Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 3
Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 4
Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 5
Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397121
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный

Мышь Acer — идеальный выбор для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Эта беспроводная мышь обеспечивает надежное подключение с радиусом действия до 10 метров, благодаря интерфейсу USB Type-A. Стильный черный корпус и универсальный хват делают ее подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь Acer обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно при работе с документами или в интернет-пространстве. Мышь предназначена для использования с персональными компьютерами и отлично подойдет как для дома, так и для офиса. Бренд Acer зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерной техники, и эта модель не является исключением. Сочетание передовых технологий и современного дизайна делает эту мышь идеальным инструментом для ваших повседневных задач.



Теги товара: Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer — идеальный выбор для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Эта беспроводная мышь обеспечивает надежное подключение с радиусом действия до 10 метров, благодаря интерфейсу USB Type-A. Стильный черный корпус и универсальный хват делают ее подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь Acer обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно при работе с документами или в интернет-пространстве. Мышь предназначена для использования с персональными компьютерами и отлично подойдет как для дома, так и для офиса. Бренд Acer зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерной техники, и эта модель не является исключением. Сочетание передовых технологий и современного дизайна делает эту мышь идеальным инструментом для ваших повседневных задач.


Теги товара: Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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