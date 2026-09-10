Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR010 (ZL.MCEEE.005) черный
Мышь Acer — идеальный выбор для пользователей ПК, ценящих удобство и функциональность. Эта беспроводная мышь обеспечивает надежное подключение с радиусом действия до 10 метров, благодаря интерфейсу USB Type-A. Стильный черный корпус и универсальный хват делают ее подходящей как для правшей, так и для левшей. Оснащенная оптическим сенсором с разрешением 1200 dpi, мышь Acer обеспечивает точное и плавное перемещение курсора, что особенно важно при работе с документами или в интернет-пространстве. Мышь предназначена для использования с персональными компьютерами и отлично подойдет как для дома, так и для офиса. Бренд Acer зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерной техники, и эта модель не является исключением. Сочетание передовых технологий и современного дизайна делает эту мышь идеальным инструментом для ваших повседневных задач.
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Теги товара: Для левшей
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Теги товара: Для левшей
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