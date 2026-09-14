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Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)

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Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 1
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 2
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 3
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 4
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 5
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 6
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 7
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 8
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 9
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 10
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 11
Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 1
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 2
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 3
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 4
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 5
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 6
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 7
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 8
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 9
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 10
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 11
  • Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727594
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х4
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)

Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает ее отличным выбором для пользователей с любыми предпочтениями. Она оснащена оптическим сенсором для точного и плавного слежения. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и свободу от проводов. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Обратите внимание, что данная модель не обладает бесшумными кнопками, но это компенсируется ее универсальностью и надежностью, присущей бренду Acer.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает ее отличным выбором для пользователей с любыми предпочтениями. Она оснащена оптическим сенсором для точного и плавного слежения. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и свободу от проводов. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Обратите внимание, что данная модель не обладает бесшумными кнопками, но это компенсируется ее универсальностью и надежностью, присущей бренду Acer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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