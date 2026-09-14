Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Acer OMR303 черный (ZL.MCECC.01Y)
Мышь Acer – это универсальное беспроводное устройство, которое обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает ее отличным выбором для пользователей с любыми предпочтениями. Она оснащена оптическим сенсором для точного и плавного слежения. Подключение осуществляется через радиоканал, обеспечивая стабильное соединение и свободу от проводов. Мышь питается от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Обратите внимание, что данная модель не обладает бесшумными кнопками, но это компенсируется ее универсальностью и надежностью, присущей бренду Acer.
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Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей, для дизайнеров
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