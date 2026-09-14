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Мышь Raskat M002WBR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Raskat M002WBR

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Мышь Raskat M002WBR - фото 1
Мышь Raskat M002WBR - фото 2
Мышь Raskat M002WBR - фото 3
Мышь Raskat M002WBR - фото 4
Мышь Raskat M002WBR - фото 5
Мышь Raskat M002WBR - фото 6
Мышь Raskat M002WBR - фото 7
Мышь Raskat M002WBR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 1
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 2
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 3
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 4
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 5
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 6
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 7
  • Мышь Raskat M002WBR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729443
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Характеристики

Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х27
Вес, кг.
12.2

Описание товара Мышь Raskat M002WBR

**Мышь Raskat M002WBR** Представляем вам компьютерную мышь Raskat M002WBR — незаменимого помощника в повседневной работе и развлечениях. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное и плавное перемещение курсора на любых поверхностях. * Подключение через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. * Простота установки и настройки позволяет быстро начать работу с мышью. Компьютерная мышь Raskat M002WBR станет вашим надёжным партнёром в повседневных задачах и играх.



Теги товара: С bluetooth, Для левшей

Отзывы о товаре Мышь Raskat M002WBR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raskat
Тип товара
Мышь
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
**Мышь Raskat M002WBR** Представляем вам компьютерную мышь Raskat M002WBR — незаменимого помощника в повседневной работе и развлечениях. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное и плавное перемещение курсора на любых поверхностях. * Подключение через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. * Простота установки и настройки позволяет быстро начать работу с мышью. Компьютерная мышь Raskat M002WBR станет вашим надёжным партнёром в повседневных задачах и играх.


Теги товара: С bluetooth, Для левшей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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