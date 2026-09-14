Мышь Raskat M002WBR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Raskat M002WBR
**Мышь Raskat M002WBR** Представляем вам компьютерную мышь Raskat M002WBR — незаменимого помощника в повседневной работе и развлечениях. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования. **Основные характеристики:** * Стильный дизайн и эргономичная форма обеспечивают комфорт при использовании. * Оптический сенсор гарантирует точное и плавное перемещение курсора на любых поверхностях. * Подключение через USB-порт обеспечивает совместимость с большинством компьютеров и ноутбуков. * Простота установки и настройки позволяет быстро начать работу с мышью. Компьютерная мышь Raskat M002WBR станет вашим надёжным партнёром в повседневных задачах и играх.
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Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: С bluetooth, Для левшей
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