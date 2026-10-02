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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U - фото 1
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U - фото 2
  • Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U
580 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
110

Описание товара Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U

Начальная геймерская беспроводная мышь в эргономичном исполнении с приятной переливающейся подсветкой. Оптимально подходит для игроков, которым требуется функциональное устройство без переплаты. Имеет надежный радиоканал, удобные боковые клавиши для макросов или навигации и четко фиксируемое колесо прокрутки.

Отзывы о товаре Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
72x38x120 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Начальная геймерская беспроводная мышь в эргономичном исполнении с приятной переливающейся подсветкой. Оптимально подходит для игроков, которым требуется функциональное устройство без переплаты. Имеет надежный радиоканал, удобные боковые клавиши для макросов или навигации и четко фиксируемое колесо прокрутки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Dialog Gan-Kata MRGK-10U - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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