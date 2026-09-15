Мышь Logitech M100 Black (910-006652)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M100 Black (910-006652)
Мышь Logitech — это высококачественное устройство ввода, созданное специально для пользователей ПК, которые ценят комфорт и надежность. С элегантным черным дизайном, эта проводная мышь отлично впишется в любой рабочий интерьер. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что обеспечивает точное и плавное движение курсора, идеально подходит как для работы, так и для повседневных задач. Мышь весит всего 90 грамм, что делает её легкой и удобной для повседневного использования. Длина провода составляет 2.1 метра, что дает свободу движения и позволяет легко подключиться к компьютеру на любом расстоянии от рабочего стола. Используется интерфейс USB Type-A, что обеспечивает максимальную совместимость с большинством современных ПК. Эта мышь не требует дополнительных источников питания, благодаря чему она надежна и проста в эксплуатации. С Logitech вы получаете долговечность и удобство использования в каждой детали.
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Теги товара: Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые
Теги товара: Для левшей
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