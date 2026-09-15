Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)
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Характеристики
Описание товара Мышь Genius NX-7005 black USB (31030017400)
Мышь Genius — это идеальное сочетание функциональности и стиля, специально разработанное для использования с ноутбуком. С её беспроводным радиоканалом подключения, вы получите свободу передвижения в радиусе до 10 метров, что позволяет удобно использовать устройство, не ограничивая себя проводами. Благодаря универсальному дизайну, эта мышь подходит как для правой, так и для левой руки, обеспечивая комфортное использование для всех пользователей. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi позволяет добиться точной и плавной передачи движений, что делает её отличным выбором как для работы, так и для повседневных задач. Классический черный цвет добавляет мышке элегантности и стиля, делая её идеальным дополнением к любому рабочему месту. Она питается всего одной батареей типа AA, что упрощает её обслуживание и замену элементов питания. Обратите внимание, что мышь не оснащена бесшумными кнопками, однако это обеспечивает более четкую тактильную обратную связь. Этот продукт от бренда Genius является оптимальным выбором для тех, кто ценит надежность и комфорт в каждом движении.
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Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Для ноутбука, Для левшей
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