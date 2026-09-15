Мышь Logitech M100, White (910-006764)
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M100, White (910-006764)
Мышь Logitech® M100 обеспечивает необходимый минимум, позволяющий уверенно и с комфортом работать на компьютере. Эта модель разработана компанией Logitech® — признанным экспертом в производстве мышей. Мы выпустили уже более миллиарда мышей, поэтому можно смело говорить о высоком качестве наших изделий. Устройство не требует установки программного обеспечения. А поскольку мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и можно сразу же начинать работу. Благодаря симметричной полноразмерной конструкции ваша рука не будет уставать, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает быстрый отклик, плавность движений и удобство выделения текста. Легкое подключение и использование: Logitech M100 не требует установки программного обеспечения, просто подключите кабель к USB порту и сразу же пользуйтесь ею. Продуманный дизайн: полноразмерная симметричная мышь создана для удобства Вашей правой или левой руки, Вы будете чувствовать себя комфортно даже после нескольких часов использования. Точное отслеживание: обеспечивает плавное управление курсором для точного оптического отслеживания (1000 точек на дюйм), легкого выбора текста на Windows, macOS и Linux, и сертифицирована Works with Chromebook (2).
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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