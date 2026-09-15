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Мышь Logitech M100, White (910-006764) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M100, White (910-006764)

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Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 1
Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 2
Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 3
Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
  • Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 1
  • Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 2
  • Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 3
  • Мышь Logitech M100, White (910-006764) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Logitech M100, White (910-006764)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62x38x113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech M100, White (910-006764)

Мышь Logitech® M100 обеспечивает необходимый минимум, позволяющий уверенно и с комфортом работать на компьютере. Эта модель разработана компанией Logitech® — признанным экспертом в производстве мышей. Мы выпустили уже более миллиарда мышей, поэтому можно смело говорить о высоком качестве наших изделий. Устройство не требует установки программного обеспечения. А поскольку мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и можно сразу же начинать работу. Благодаря симметричной полноразмерной конструкции ваша рука не будет уставать, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает быстрый отклик, плавность движений и удобство выделения текста. Легкое подключение и использование: Logitech M100 не требует установки программного обеспечения, просто подключите кабель к USB порту и сразу же пользуйтесь ею. Продуманный дизайн: полноразмерная симметричная мышь создана для удобства Вашей правой или левой руки, Вы будете чувствовать себя комфортно даже после нескольких часов использования. Точное отслеживание: обеспечивает плавное управление курсором для точного оптического отслеживания (1000 точек на дюйм), легкого выбора текста на Windows, macOS и Linux, и сертифицирована Works with Chromebook (2).

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100, White (910-006764)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
3
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62x38x113
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech® M100 обеспечивает необходимый минимум, позволяющий уверенно и с комфортом работать на компьютере. Эта модель разработана компанией Logitech® — признанным экспертом в производстве мышей. Мы выпустили уже более миллиарда мышей, поэтому можно смело говорить о высоком качестве наших изделий. Устройство не требует установки программного обеспечения. А поскольку мышь проводная, достаточно просто подключить кабель к USB-порту, и можно сразу же начинать работу. Благодаря симметричной полноразмерной конструкции ваша рука не будет уставать, а высокоточная система оптического отслеживания (1000 точек на дюйм) обеспечивает быстрый отклик, плавность движений и удобство выделения текста. Легкое подключение и использование: Logitech M100 не требует установки программного обеспечения, просто подключите кабель к USB порту и сразу же пользуйтесь ею. Продуманный дизайн: полноразмерная симметричная мышь создана для удобства Вашей правой или левой руки, Вы будете чувствовать себя комфортно даже после нескольких часов использования. Точное отслеживание: обеспечивает плавное управление курсором для точного оптического отслеживания (1000 точек на дюйм), легкого выбора текста на Windows, macOS и Linux, и сертифицирована Works with Chromebook (2).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech M100, White (910-006764) - по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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