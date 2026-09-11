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Мышь A4Tech OP-620DS Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь A4Tech OP-620DS Black

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Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 1
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 2
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 3
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 4
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 5
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 6
Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 1
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 2
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 3
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 4
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 5
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 6
  • Мышь A4Tech OP-620DS Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654272
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
63x36x119
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
127

Описание товара Мышь A4Tech OP-620DS Black

Мышь OP-620DS от бренда A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего компьютера. Эта оптическая мышь подключается к компьютеру через USB-интерфейс, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. Мышь оснащена тремя кнопками, что делает ее удобной в использовании для различных задач, будь то навигация по веб-страницам или управление в играх. Ее компактный и эргономичный дизайн позволяет долго и комфортно работать за компьютером, а оптическая технология обеспечивает точность и отзывчивость движений. Мышь OP-620DS от A4TECH – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в своей работе.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech OP-620DS Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1200
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.5
Габариты (ШxВxД), мм
63x36x119
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь OP-620DS от бренда A4TECH представляет собой надежное и функциональное устройство для вашего компьютера. Эта оптическая мышь подключается к компьютеру через USB-интерфейс, обеспечивая быструю и стабильную передачу данных. Мышь оснащена тремя кнопками, что делает ее удобной в использовании для различных задач, будь то навигация по веб-страницам или управление в играх. Ее компактный и эргономичный дизайн позволяет долго и комфортно работать за компьютером, а оптическая технология обеспечивает точность и отзывчивость движений. Мышь OP-620DS от A4TECH – это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в своей работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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