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Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736)

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Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 1
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 2
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 3
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 4
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 5
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 6
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 7
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 8
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 9
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 10
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 11
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 12
Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 1
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 2
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 3
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 4
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 5
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 6
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 7
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 8
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 9
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 10
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 11
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 12
  • Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727699
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
138

Описание товара Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736)

Мышь Оклик 504MW — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для работы и игр. Модель имеет повышенную чувствительностью, благодаря разрешению сенсора 1600 dpi, это позволяет быстро реагировать на движения пользователя. Благодаря оптическому типу соединения, она обеспечивает работу без задержек и искажений. Радиус действия мыши составляет до 10 метров, что гарантирует неразрывное подключение к компьютеру. Устройство имеет беспроводное подключение через радиоканал, что исключает необходимость в проводах и делает работу удобной. Мышь поддерживает разрешения 800/1200/1600 dpi. Корпус модели будет удобен для использования правой рукой. Верхнее покрытие предотвращает скольжение руки и обеспечивает надежный контроль над устройством. Мышь выполнена в черном и сером цветах. Колесо прокрутки прорезиненное. Для работы мыши необходимо питание от батарейки типа АА, которая поддерживает долгую работу мыши. Модель 504MW совместима с существующими операционными системами и подходит для использования в офисе и дома.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Оклик 504MW — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для работы и игр. Модель имеет повышенную чувствительностью, благодаря разрешению сенсора 1600 dpi, это позволяет быстро реагировать на движения пользователя. Благодаря оптическому типу соединения, она обеспечивает работу без задержек и искажений. Радиус действия мыши составляет до 10 метров, что гарантирует неразрывное подключение к компьютеру. Устройство имеет беспроводное подключение через радиоканал, что исключает необходимость в проводах и делает работу удобной. Мышь поддерживает разрешения 800/1200/1600 dpi. Корпус модели будет удобен для использования правой рукой. Верхнее покрытие предотвращает скольжение руки и обеспечивает надежный контроль над устройством. Мышь выполнена в черном и сером цветах. Колесо прокрутки прорезиненное. Для работы мыши необходимо питание от батарейки типа АА, которая поддерживает долгую работу мыши. Модель 504MW совместима с существующими операционными системами и подходит для использования в офисе и дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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