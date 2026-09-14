Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 504MW черный/серый (2004736)
Мышь Оклик 504MW — это выбор для тех, кто ищет универсальное устройство для работы и игр. Модель имеет повышенную чувствительностью, благодаря разрешению сенсора 1600 dpi, это позволяет быстро реагировать на движения пользователя. Благодаря оптическому типу соединения, она обеспечивает работу без задержек и искажений. Радиус действия мыши составляет до 10 метров, что гарантирует неразрывное подключение к компьютеру. Устройство имеет беспроводное подключение через радиоканал, что исключает необходимость в проводах и делает работу удобной. Мышь поддерживает разрешения 800/1200/1600 dpi. Корпус модели будет удобен для использования правой рукой. Верхнее покрытие предотвращает скольжение руки и обеспечивает надежный контроль над устройством. Мышь выполнена в черном и сером цветах. Колесо прокрутки прорезиненное. Для работы мыши необходимо питание от батарейки типа АА, которая поддерживает долгую работу мыши. Модель 504MW совместима с существующими операционными системами и подходит для использования в офисе и дома.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: Бесшумные игровые мыши
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