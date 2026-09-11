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Мышь Qumo Red Alert 21957 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Qumo Red Alert 21957

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Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 1
Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 2
Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 1
  • Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 2
  • Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
600 руб.  1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654366
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Qumo Red Alert 21957

Мышь проводная Qumo Red Alert 21957. Конструкция и эргономика этого проводного устройства продуманы до мелочей, чтобы ничто не отвлекало вас от хода игры. Это стильно выглядящий аксессуар в черно-красном цветах выполнен из высококачественного пластика с покрытием SoftTouch, которое и приятно на ощупь, и плюсом не позволяет устройству скользить в руках. О том, что скорость и точность реакций вам гарантирована, говорит оптический светодиодный сенсор мыши с разрешением датчика в 2400 dpi. Qumo Dragon War RED ALERT оснащена 7 кнопками, среди которых есть все необходимые для успешного прохождения игры. Длина кабеля мыши составляет полтора метра – достаточно для комфортного использования.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Red Alert 21957




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь проводная Qumo Red Alert 21957. Конструкция и эргономика этого проводного устройства продуманы до мелочей, чтобы ничто не отвлекало вас от хода игры. Это стильно выглядящий аксессуар в черно-красном цветах выполнен из высококачественного пластика с покрытием SoftTouch, которое и приятно на ощупь, и плюсом не позволяет устройству скользить в руках. О том, что скорость и точность реакций вам гарантирована, говорит оптический светодиодный сенсор мыши с разрешением датчика в 2400 dpi. Qumo Dragon War RED ALERT оснащена 7 кнопками, среди которых есть все необходимые для успешного прохождения игры. Длина кабеля мыши составляет полтора метра – достаточно для комфортного использования.
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Доставка
Отзывы


Мышь Qumo Red Alert 21957 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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