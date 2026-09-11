Top.Mail.Ru
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 1
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 2
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 3
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 4
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 5
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 6
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 7
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 8
Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 1
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 2
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 3
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 4
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 5
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 6
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 7
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 8
  • Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654287
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
63.1x36.6x113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023

Мышь беспроводная Acer OMR308 (ZL.MCECC.023) - это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR308 оснащена радиоканалом и Bluetooth, что позволяет легко и быстро подключить ее к вашему устройству. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет использовать мышь на значительном расстоянии от компьютера. Дизайн и эргономика: мышь разработана специально для правой и левой руки, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
4
Габариты (ШxВxД), мм
63.1x36.6x113
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Acer OMR308 (ZL.MCECC.023) - это функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником для работы и развлечений. Беспроводное подключение: мышь Acer OMR308 оснащена радиоканалом и Bluetooth, что позволяет легко и быстро подключить ее к вашему устройству. Радиус действия беспроводной связи составляет 10 метров, что позволяет использовать мышь на значительном расстоянии от компьютера. Дизайн и эргономика: мышь разработана специально для правой и левой руки, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Acer OMR308 White ZL.MCECC.023 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...