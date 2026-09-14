Мышь A4Tech OP-530NUS black
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech OP-530NUS black
Мышь A4Tech — это универсальное устройство ввода, идеально подходящее для повседневного использования с персональным компьютером. Выполненная в стильном черном цвете, она станет гармоничным дополнением рабочего пространства. С длиной провода 1.5 метра, мышь обеспечивает свободу движений и удобство в работе. Эргономичный дизайн позволяет использовать устройство как правой, так и левой рукой, что делает его подходящим для всех пользователей. Бесшумные кнопки обеспечивают тихую работу, что особенно важно в обстановке, требующий сосредоточенности и тишины. Оптический сенсор с разрешением 1200 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора по экрану. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A обеспечивает надежную и стабильную связь с ПК, устраняя необходимость в замене батарей. С весом всего 87 граммов, мышь A4Tech легкая и удобная в использовании, не вызывая усталости даже при длительной работе. Это отличный выбор как для офисных задач, так и для дома, предлагающий комфорт и надежность от проверенного бренда A4Tech.
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Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Бесшумные игровые мыши, Для левшей
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