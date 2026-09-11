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Мышь Oklick 207M черный (MO-405) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Oklick 207M черный (MO-405)

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Мышь Oklick 207M черный (MO-405)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
470 руб.  830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507417
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
153

Описание товара Мышь Oklick 207M черный (MO-405)

Мышь Oklick 207M черный (MO-405)/ Офисная Проводная компьютерная мышь с оптическим датчиком высокой чувствительности и soft-touch покрытием корпуса.

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Описание
Мышь Oklick 207M черный (MO-405)/ Офисная Проводная компьютерная мышь с оптическим датчиком высокой чувствительности и soft-touch покрытием корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Oklick 207M черный (MO-405) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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