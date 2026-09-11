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Мышь игровая Qumo UFO M77 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь игровая Qumo UFO M77

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Мышь игровая Qumo UFO M77 - фото 1
Мышь игровая Qumo UFO M77 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Мышь игровая Qumo UFO M77 - фото 1
  • Мышь игровая Qumo UFO M77 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
460 руб.  890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498853
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
220

Описание товара Мышь игровая Qumo UFO M77

Мышь проводная Qumo UFO M77 оборудована оптическим сенсором с регулируемым разрешением до 2400 dpi, который обеспечивает высокую точность управления в играх. В данной модели имеется 6 программируемых кнопок, включая боковые кнопки навигации. Основные кнопки с переключателями HUANO характеризуются ресурсом службы 5 млн нажатий. Стильная подсветка с множеством цветов и динамическими эффектами обеспечивает эффектный вид манипулятора Qumo UFO M77. Нейлоновая оплетка кабеля устойчива к негативным воздействиям и гарантирует стабильную проводную связь.

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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Описание
Мышь проводная Qumo UFO M77 оборудована оптическим сенсором с регулируемым разрешением до 2400 dpi, который обеспечивает высокую точность управления в играх. В данной модели имеется 6 программируемых кнопок, включая боковые кнопки навигации. Основные кнопки с переключателями HUANO характеризуются ресурсом службы 5 млн нажатий. Стильная подсветка с множеством цветов и динамическими эффектами обеспечивает эффектный вид манипулятора Qumo UFO M77. Нейлоновая оплетка кабеля устойчива к негативным воздействиям и гарантирует стабильную проводную связь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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