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Мышь Qumo Axe M07 (21380) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Qumo Axe M07 (21380)

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Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 1
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 2
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 3
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 4
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 5
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 6
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 7
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 8
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 9
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 10
Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 1
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 2
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 3
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 4
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 5
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 6
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 7
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 8
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 9
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 10
  • Мышь Qumo Axe M07 (21380) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499079
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х3
Вес, г.
160

Описание товара Мышь Qumo Axe M07 (21380)

Получать удовольствие не только от игры, но и сугубо эстетическое, вот для чего создали игровую мышь Qumo Axe. Отличная эргономика, прекрасный перелив цветов, плетеный сверхпрочный кабель с магнитным фильтром, DPI до 2400.

Отзывы о товаре Мышь Qumo Axe M07 (21380)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Получать удовольствие не только от игры, но и сугубо эстетическое, вот для чего создали игровую мышь Qumo Axe. Отличная эргономика, прекрасный перелив цветов, плетеный сверхпрочный кабель с магнитным фильтром, DPI до 2400.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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